Ярмоленко більше не зіграє в цьому сезоні

Український легіонер Вест Гема Андрій Ярмоленко, більше не зіграє у нинішньому розіграші Англійської Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

За словами керманича молотобійців Мануеля Пеллегріні, українець точно не допоможе партнерам по команді в нинішньому сезоні АПЛ. Ярмоленко травмувався наприкінці жовтня 2018 року у зустрічі 9 туру АПЛ проти Тоттенгема. Українця забрали на ношах лікарі. Пізніше у футболіста діагностували розрив ахіллового сухожилля. Після перенесеної операції стало відомо, що Андрій пропустить мінімум 6 місяців.

В активі Ярмоленка 9 матчів і 2 голи у нинішньому сезоні АПЛ.

Нагадаємо, Ярмоленко - найдорожчий український гравець з ТОП-5 чемпіонатів.

Також, Ярмоленко вчить гравців Вест Гема співати гімн України.

Джерело - xsport.ua.