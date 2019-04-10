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Де Пена: Дуже щасливий стати гравцем великого клубу

Сьогодні 18:38 1238 0
Де Пена: Дуже щасливий стати гравцем великого клубу

Новачок Динамо Карлос Де Пена задоволений підписанням контракту з київським клубом.

Про це сказав сам гравець.

"Дуже щасливий бути тут і стати гравцем цього великого клубу, відомого у всьому світі. Всі знають Динамо як одного з грандів українського футболу і регулярного учасника єврокубків. Це великий крок у моїй кар’єрі. Я перший уругваєць в історії клубу, і це окремо велика честь. Звичайно, я зроблю усе можливе, щоб допомогти команді досягти найвищих цілей.

Чому обрав 14-й номер? Перш за все, він мені подобається. Я раніше грав під 16 номером, проте тут він зайнятий", - сказав Де Пена.

Нещодавно київський клуб покинули бразильські півзахисники Че Че і Вітор Буено, які пішли в Сан-Паулу.

Джерело - Чемпіон.

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