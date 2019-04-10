Блохін: Український футбол мені дивитися не цікаво

Рівень Української професійної ліги з футболу дуже слабкий.

Так вважає легендарний гравець київського Динамо Олег Блохін.

"Рівень української Прем'єр-Ліги впав – мені її нецікаво дивитися. Тільки у чотирьох команд позитивна різниця забитих і пропущених м'ячів. Це одна з причин, чому до півфіналу Кубка України потрапили дві команди з Першої Ліги. Не хочу нікого ображати, але на матчі Олімпіка ходять по 50 чоловік. Ось вам і рівень", – сказав Блохін.