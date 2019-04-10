Манчестер Юнайтед — Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 10 квітня, Манчестер Юнайтед вдома зіграє проти Барселони в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
В Україні матч Манчестер Юнайтед — Барселона покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 2. Поєдинок розпочнеться о 22:00.
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Також матч можна переглянути на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.
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Тим часом суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.