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Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів

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Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів

За допомогою суперкомп'ютера спробували спрогнозувати результати решти поєдинків Ліги чемпіонів.

Цим зайнявся британський TalkSport.

За даними до фіналу вийдуть Ювентус та Барселона і в матчі переможе туринський клуб.

  Актуально: Манчестер Сіті в гостях проти Тоттенгема, Ліверпуль прийме Порту. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 

Результати прогнозування

1/4 фіналу

Ліверпуль — Порту — 3:0; 2:1

Тоттенгем — Манчестер Сіті — 1:1; 1:3

Аякс — Ювентус — 1:1; 0:2

Манчестер Юнайтед — Барселона — 1:2; 1:2

1/2 фіналу

Манчестер Сіті — Ювентус — 1:1; 1:2

Барселона — Ліверпуль — 2:1; 2:2

Фінал:

Ювентус — Барселона — 2:1

Нагадаємо, Алієв звинуватив дружину у власній репутації.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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