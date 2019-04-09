За допомогою суперкомп'ютера спробували спрогнозувати результати решти поєдинків Ліги чемпіонів.
Цим зайнявся британський TalkSport.
За даними до фіналу вийдуть Ювентус та Барселона і в матчі переможе туринський клуб.
Актуально: Манчестер Сіті в гостях проти Тоттенгема, Ліверпуль прийме Порту. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Результати прогнозування
1/4 фіналу
Ліверпуль — Порту — 3:0; 2:1
Тоттенгем — Манчестер Сіті — 1:1; 1:3
Аякс — Ювентус — 1:1; 0:2
Манчестер Юнайтед — Барселона — 1:2; 1:2
1/2 фіналу
Манчестер Сіті — Ювентус — 1:1; 1:2
Барселона — Ліверпуль — 2:1; 2:2
Фінал:
Ювентус — Барселона — 2:1
Нагадаємо, Алієв звинуватив дружину у власній репутації.
Джерело - dynamo.kiev.ua.