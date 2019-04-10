Караваєв тренується в загальній групі

Команда Юрія Вернидуба після вихідного продовжує підготовку до поєдинку проти донецького Шахтаря.
Про це повідомляє Територія Зорі.
Це тренування, було спрямоване на відновлення футболістів: відбулася лише розминка і пробіжка.
Разом з усіма займався і Олександр Караваєв, якому в минулому матчі розбили голову. Капітан Зорі відчуває себе добре, тому зможе зіграти в матчі проти Шахтаря, який відбудеться вже цієї суботи.
Цілеспрямоване тренування до матчу проти гірників команда Юрія Вернидуба почне вже завтра.
Нагадаємо, Зоря пробилася до півфіналу Кубка України, де зустрінеться з Інгульцем.
Джерело - Територія Зорі.