Півзахисник Ліона і збірної Нідерландів Мемфіс Депай планує покинути французький клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

25-річний Депай хоче знову спробувати свої сили в одному з найсильніших клубів Європи. Активний інтерес до голландця проявляє Ліверпуль, але керівництво клубу поки не робило пропозицій французькому клубу і ще сумнівається в доцільності такого трансферу.

Ліон, у свою чергу, не продаватиме свого лідера менш, ніж за 30 мільйонів євро.

У минулому гравець вже виступав в англійській Прем'єр-лізі. З 2015 по 2017 рік він захищав кольори Манчестер Юнайтед.

Депай виступає за Ліон з 2017 року. У нинішньому сезоні голландець зіграв у 28 матчах французької Ліги 1, в яких забив 6 голів і віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Куртуа заявляв, що хотів би бачити Азара в Реалі. Також, попередньо за інформацією ЗМІ Азар домовився з Реалом.

Джерело - Get French Football News.