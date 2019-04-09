Плюси хочуть транслювати матчі Динамо та Дінпро-1

6 квітня завершився прийом заявок на участь в тендері на експлуатацію медіа-прав на всі матчі Прем'єр-ліги сезонів 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

За інформацією Tribuna.com, заявку подали телеканали Футбол 1/2, а медіахолдинг 1+1 - немає.

Проте, плюси хочуть зберегти телетрансляції домашніх матчів Динамо, а також забезпечити телетрансляції матчів Дніпра-1, який лідирує в першій лізі та в наступному сезоні, швидше за все, буде грати в УПЛ.

Поки незрозуміло, яким чином плюси збираються зберегти телетрансляції, адже з 2019 року реалізація прав переходить в УПЛ. Один з лідерів УПЛ Динамо також не хоче передавати права на телетрансляцію Прем'єр-лізі.

Прем'єр-ліга поки відмовляється коментувати ситуацію щодо тендеру на медіа-права УПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з центральних каналів не подав заявку на тендер.

Джерело - Tribuna.