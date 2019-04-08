Який саме канал - не повідомляється

Журналіст Сергій Болотніков повідомив, що один з великих телеканалів не подав заявку на участь в тендері на продаж медіа-прав УПЛ.

Про це він заявив у ефірі програми.

"Я знаю, що один з великих каналів не подав заявку", - сказав Болотніков.

Назву телеканалу ведучий не уточнив.

Актуально: Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ

Його колега Роман Бебех додав, що один з каналів точно подав заявку на участь в тендері. Проте назв також не назвав.

Дедлайн на подачу заявок на участь в тендері закінчився 5 квітня.

На тендері будуть реалізовані медіа-права на всі матчі УПЛ сезонів 2019/2020, 2020/2021, 2021/2222.

Нагадаємо, відома телекомпанія хоче викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря.

Джерело - ТаТоТаке.