Журналіст Сергій Болотніков повідомив, що один з великих телеканалів не подав заявку на участь в тендері на продаж медіа-прав УПЛ.
Про це він заявив у ефірі програми.
"Я знаю, що один з великих каналів не подав заявку", - сказав Болотніков.
Назву телеканалу ведучий не уточнив.
Актуально: Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ
Його колега Роман Бебех додав, що один з каналів точно подав заявку на участь в тендері. Проте назв також не назвав.
Дедлайн на подачу заявок на участь в тендері закінчився 5 квітня.
На тендері будуть реалізовані медіа-права на всі матчі УПЛ сезонів 2019/2020, 2020/2021, 2021/2222.
Нагадаємо, відома телекомпанія хоче викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря.
Джерело - ТаТоТаке.