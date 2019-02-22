Суркіс: Динамо готове знятися з УПЛ, якщо матчі транслюватиме телеканал Футбол

Динамо готове знятися з розіграшу української Прем'єр-Ліги.

Про це розповів президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

"Мене мої телеправа ніхто не змусить віддати, нехай ніхто не фантазує. Я підписав контракт з іншим транслятором. Ніде не було прописано таке рішення, ніде це не прописано, тому я нікому нічого не винен.

Якщо буде стояти питання, що доведеться транслювати наші матчі каналах Футбол1/2, то нехай буде недопуск. Динамо готове знятися з чемпіонату, якщо матчі транслюватиме цей телеканал.

Мені важливо, щоб гроші платили і щоб Динамо не транслювали на каналах Футбол", – сказав Суркіс.