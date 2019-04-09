Гравець виступатиме до кінця сезону

Мар'ян Швед мав повернутися в Селтік після вильоту з Кубка України.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

"У Карпат була домовленість із Бренданом Роджерсом, що у разі вильоту з кубка Мар’яна Шведа дочасно відпустять адаптовуватися до Шотландії. Але після тренерських змін Селтік вже нікого не квапить. Відповідно дає можливість вінгеру до кінця сезону продовжувати феєрію в Україні", - заявив Бурбас.

У Карпат була домовленість із Бренданом Роджерсом, що у разі вильоту з кубка Мар’яна Шведа дочасно відпустять адаптовуватися до Шотландії. Але після тренерських змін Селтік вже нікого не квапить. Відповідно дає можливість вінгеру до кінця сезону продовжувати феєрію в Україні — Igor Burbas (@iburbas) 9 квітня 2019 р.

Нагадаємо, Швед взимку перейшов у Селтік після чого його віддали в оренду в Карпати. Натомість Роджерс очолив Лестер.

Джерело - Чемпіон.