Лестер призначив нового головного тренера

Брендан Роджерс призначений в якості нового головного тренера Лестер Сіті.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Роджерс підписав контракт з новою командою до літа 2022 року.

46-річний фахівець заради роботи в клубі АПЛ покинув Селтік, з яким працював з 2016 року. Зараз Кельти знаходяться на першому місці турнірної таблиці чемпіонату Шотландії.

Попереднім наставником Лисиць був француз Клод Пюель, якого Лестер звільнив через незадовільні результати.

Після 27 турів Прем'єр-ліги Лестер з 32 очками йде на 12-му місці.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги. Також, Зінченко став найкращим гравцем матчу за кількістю відборів.

Джерело - Чемпіон.