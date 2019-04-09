Ювентус залишився без захисника перед грою проти Аякса

У італійської команди кадрові проблеми

Центральний захисник туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні ризикує пропустити перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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34-річний гравець отримав пошкодження наприкінці тренувального заняття перед поєдинком. Чемпіон Італії також не зможе розраховувати в Амстердамі на Мартіна Касереса і Андреа Барцальї.

Рішення про участь Кріштіану Роналду ухвалять перед початком зустрічі.

Матч Аякс — Ювентус відбудеться 10 квітня о 22:00.

Нагадаємо, півзахисник Аякса може перебратися в Бундеслігу.

Джерело - Xsport.