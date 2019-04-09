Кравець: Нічого про Динамо не знаю

Динамо не цікавилося українським захисником Леганеса Василем Кравцем.

Про це розповів сам футболіст.

"Нічого про Динамо не знаю. Для мене це все нове, як в новий світ потрапив. Ніхто ніколи з Динамо мені не дзвонив, ніхто нічого не говорив.

Взагалі до мене особливо ніхто не дзвонив. У мене був агент, я відразу відправляв до нього", - сказав Кравець.