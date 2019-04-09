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Марсело виглядав наче приїхав із села від бабусі - Кравець про матч з Реалом

Сьогодні 13:57 533 0
Марсело виглядав наче приїхав із села від бабусі - Кравець про матч з Реалом

Захисник Реала та збірної Бразилії Марсело має досить кумедний вигляд.

Про це розповів захисник Леганеса українець Василь Кравець.

"Зрозуміло, що перед поєдинком проти того ж Атлетіко був мандраж. Я не так боявся когось індивідуально, як клубу. Ще недавно я грав проти Вески в Сегунді, а тут Реал та Атлетіко. Їхав у автобусі і тряслися руки, а коли сказали, що я у складі, то взагалі не знав, що відбувається.

Марсело – ще грубший за мене, у прямому розумінні цього слова. На полі виглядає таким, наче приїхав із села від бабусі. Проте я не думав про протистояння з ним, я думав лише, щоб наш тренер нічого не кричав через мою гру", - розповів Василь.

Нагадаємо, що Леганес без Луніна та Кравця переграв Гетафе.

Раніше відбитий пенальті Луніна не допоміг Леганесу в матчі проти Атлетіко.

 

Джерело - Бомбардир.

#Василь Кравець, #Марсело, #Леганес, #Реал, #Атлетіко
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