Алієв звинуватив дружину у власній репутації

Пропозицій по працевлаштуванню, від професійних футбольних клубів, у Олександра Алієва не було.

Про це розповів сам екс-гравець Динамо.

"Брехати не буду. Ніяких конкретних пропозицій у мене не було. Прекрасно розумію, яка у мене репутація. Все "завдяки" моїй колишній дружині. Люди завжди вірять чуткам, які йдуть з телевізора, і не вірять тому, що відбувається насправді. Звичайно, все це дуже неприємно", - сказав Алієв.