Алієв звинуватив дружину у власній репутації

Пропозицій по працевлаштуванню, від професійних футбольних клубів, у Олександра Алієва не було.
Про це розповів сам екс-гравець Динамо.
"Брехати не буду. Ніяких конкретних пропозицій у мене не було. Прекрасно розумію, яка у мене репутація. Все "завдяки" моїй колишній дружині. Люди завжди вірять чуткам, які йдуть з телевізора, і не вірять тому, що відбувається насправді. Звичайно, все це дуже неприємно", - сказав Алієв.
Нагадаємо, Алієва звинувачують у побитті екс-дружини.
Раніше Алієв перейшов із футболу у футзал.
Джерело - sport-weekend.