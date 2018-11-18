Алієв перейшов із футболу в футзал

Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв потрапив у заявку футзального клубу Карбон з Черкас на сезон 2018/19.

Про це повідомляє Черкаський Спорт.

Видання звернулося до президента клубу Нареку Казаряну, який підтвердив цю інформацію.

Зазначається, що 33-річний футболіст планує зіграти за новий клуб вже в матчі другого туру чемпіонату Черкаської області проти Колоса, який відбудеться 24 листопада.

Нагадаємо, раніше Олександр розповідав про перспективи очолити київське Динамо.

Також Алієв зіграв у футбол із в'язнями.

Джерело - Черкаський спорт4.