УПЛ перенесла матч Карпати - Чорноморець

Українська Прем'єр-ліга на прохання Карпат змінила час проведення зустрічі проти Чорноморця. Відтак, поєдинок відбудеться у вівторок, 23 квітня, о 18:00.

Про це повідомляє офіційний сайт левів.

Матч повинен був відбутися о 17 годині, але за проханнями вболівальників львівської команди гру перенесли на годину пізніше. Дата проведення зустрічі не змінилася – 23 квітня.

Нагадаємо, ультрас Карпат розгромили три вагони у поїзді Львів - Запоріжжя.

Раніше, Інгулець по пенальті здолав Карпати та вийшов до півфіналу Кубка України.

Джерело - Карпати.