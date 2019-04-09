6 квітня 250 пасажирів розгромили три вагони у поїзді № 120 Львів - Запоріжжя. Вагони потребують суттєвого ремонту й тому тимчасово виведені з обігу.

Як повідомляє Укрзалізниця, з огляду на скарги пасажирів та працівників поїзної бригади, винуватцями безладу виявилися вболівальники ФК Карпати, які сіли в поїзд на станції Львів.

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Зазначається, що вони розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів - загалом 12 вікон, - викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.

"Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування поїзда, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів. Укрзалізниця вкотре звертається до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку", - йдеться у заяві Укрзалізниці.

Нагадаємо, Карпати вилетіли з Кубка України, програвши першоліговому Інгульцю за пенальті. Матч відбувся 7 квітня в Олександрії.

Джерело - Чемпіон.

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