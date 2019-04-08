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Збірна Сербії хоче натуралізувати хорвата

Вчора 22:04 465 0
Збірна Сербії хоче натуралізувати хорвата

Збірна Сербії хоче натуралізувати хорватського півзахисника Бояна Кнежевича.

Батько 22-річного півзахисника має сербські корені.

Сам футболіст підтвердив, що отримав пропозицію виступати за збірну Сербії.

"Це правда, мені дзвонив чоловік з федерації футболу Сербії, сказав, що є можливість виступати за їхню збірну. Запитав, чи зацікавлений я в цьому.

Я знаю, яка зараз ситуація в збірній Хорватії, я навряд чи буду грати за цю команду. Якщо мене запрошують в збірну Сербії, очевидно, вони зацікавлені в цьому. Звичайно, я розглядаю цю можливість", - сказав Княжевич.

Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав паспорт України.

Португальські ЗМІ не вірять, що натуралізація була законною.

Джерело - Трібуна.

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