Збірна Сербії хоче натуралізувати хорвата

Збірна Сербії хоче натуралізувати хорватського півзахисника Бояна Кнежевича.
Батько 22-річного півзахисника має сербські корені.
Сам футболіст підтвердив, що отримав пропозицію виступати за збірну Сербії.
"Це правда, мені дзвонив чоловік з федерації футболу Сербії, сказав, що є можливість виступати за їхню збірну. Запитав, чи зацікавлений я в цьому.
Я знаю, яка зараз ситуація в збірній Хорватії, я навряд чи буду грати за цю команду. Якщо мене запрошують в збірну Сербії, очевидно, вони зацікавлені в цьому. Звичайно, я розглядаю цю можливість", - сказав Княжевич.
Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав паспорт України.
Португальські ЗМІ не вірять, що натуралізація була законною.
Джерело - Трібуна.