Збірна Сербії хоче натуралізувати хорвата

Збірна Сербії хоче натуралізувати хорватського півзахисника Бояна Кнежевича.

Батько 22-річного півзахисника має сербські корені.

Сам футболіст підтвердив, що отримав пропозицію виступати за збірну Сербії.

"Це правда, мені дзвонив чоловік з федерації футболу Сербії, сказав, що є можливість виступати за їхню збірну. Запитав, чи зацікавлений я в цьому.

Я знаю, яка зараз ситуація в збірній Хорватії, я навряд чи буду грати за цю команду. Якщо мене запрошують в збірну Сербії, очевидно, вони зацікавлені в цьому. Звичайно, я розглядаю цю можливість", - сказав Княжевич.