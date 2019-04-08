Попри незабитий пенальті динамівець був найкориснішим гравцем

Захисник Динамо Віталій Миколенко став найкориснішим гравцем чвертьфінального поєдинку Кубка України Шахтар — Динамо за даними InStat.

Про це повідомляє Команда №1.

Рейтинг ефективності його гри склав 357 балів.

В активі Миколенко було 93 ТТД з браком у 26%, він став кращим футболістом поєдинку за кількістю гострих передач (шість), зробив шість флангових подач, виграв дев'ять єдиноборств, зробив три відбори, три перехоплення і шість підбирань.

Нагадаємо, Миколенко не реалізував пенальті в грі з гірниками.

Тим часом відбулося жеребкування півфіналу кубка України.

Джерело - Команда № 1.