Воротар Сабаїла Олександр Рибка парирував пенальті, яке пробивав форвард Сабаха Марко Девіч.

Це сталося в матчі 23-го туру чемпіонату Азербайджану, в якому Сабах обіграв Сабаїл - 3:1.

У цьому сезоні Рибка провів 9 матчів і пропустив 11 голів. Девіч зіграв 16 матчів, забив 7 голів, 3 з яких з пенальті.

Чемпіонат Азербайджану

23 тур

7 квітня

Сабах - Сабаїл 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Перілло, 1:1 - 32 Іванович, 2:1 - 66 Імамвердієв, 3:1 - 69 Вандерсон.

Нагадаємо, екс-динамівець приніс перемогу Антверпену над Андерлехтом.

Тим часом, відбулося жеребкування Кубка України.

Джерело - Чемпіон.