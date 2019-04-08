Дьємерсі Мбокані вирвав перемогу для свого клубу

У третьому турі другої частини Чемпіонату Бельгії Андерлехт протистояв Антверпену.

Команда, яка відібрала нещодавно очки в Генка Руслана Маліновського здобула непросту перемогу над командою, в якій виступає Євген Макаренко.

Вирішальний гол у складі Антверпена забив екс-динамівець Дьємерсі Мбокані на 84 хвилині.

Варто зазначити, що Євген Макаренко навіть не потрапив до заявки Андерлехта.

Чемпіонат Бельгії

2 етап, 3 тур

7 квітня

Андерлехт — Анверпен 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Геркенс, 39 Ламкель, 1:2 - 84 Мбокані.

Нагадаємо, на початку березня Макаренко відновився від травми.

Джерело - Чемпіон.