У матчі 27-го туру Суперліги Греції клуб ПАОК приймав на своєму полі команду Ламія.
Поєдинок завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0, причому на 78-й хвилині відзначився український півзахисник Євген Шахов. Йому вдалося головою точно замкнути простріл з флангу.
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Чемпіонат Греції, Суперліга
27-й тур.
ПАОК – Ламія – 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Енріке, 2:0 - 78 Шахов, 3:0 - 83 Бісесвар.
Нагадаємо, екс-гравець Динамо приніс перемогу Антверпену. Тим часом сам київський клуб програв Шахтарю в Кубкові України.
Джерело - Чемпіон.