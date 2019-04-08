Українець відзначився голом

У матчі 27-го туру Суперліги Греції клуб ПАОК приймав на своєму полі команду Ламія.

Поєдинок завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0, причому на 78-й хвилині відзначився український півзахисник Євген Шахов. Йому вдалося головою точно замкнути простріл з флангу.

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Чемпіонат Греції, Суперліга

27-й тур.

ПАОК – Ламія – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Енріке, 2:0 - 78 Шахов, 3:0 - 83 Бісесвар.

Нагадаємо, екс-гравець Динамо приніс перемогу Антверпену. Тим часом сам київський клуб програв Шахтарю в Кубкові України.

Джерело - Чемпіон.