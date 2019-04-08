Матч так і не відбувся

Договірний матч команд Чемпіонату України U-21 Зоря — Динамо організували колишній суддя і футболіст.

Про це йдеться у програмі Профутбол.

Посередниками стали екс-футболіст Сергій Кобзєв і екс-арбітр В'ячеслав Молотокас. Кобзєв грав у клубах нижчих дивізіонів, Молотокас був відсторонений від суддівства за спробу підкупу гравців Карпат U-19.

Кобзєв був затриманий співробітниками поліції під час передачі грошей.

Нагадаємо, трьох гравців можуть дискваліфікувати довічно, Севідова - на 5 років.

Джерело - Профутбол.