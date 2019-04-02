У Запоріжжі завадили проведенню договірного матчу

За програш у футбольному матчі гравцям клубу пропонували 5 тисяч доларів

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції припинили чергову спробу організації договірного матчу.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Оперативники Департаменту та обласного управління захисту економіки, слідчі поліції Запорізької області та працівники прокуратури Запорізької області викрили двох громадян під час спроби підкупу тренера та гравців футбольного клубу.

В ході слідства було встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців столиці, які під виглядом брокерів зі спортивних змагань запропонували тренеру та гравцям одного з футбольних клубів 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Футболісти були повинні забезпечити програш своєї команди під час матчу, який відбудеться у Запоріжжі другого квітня. Громадяни зробили ставку на перемогу однієї з команд, тому програш суперника збагатив би останніх на значну суму.

Фігурантів справи викрили 1 квітня під час передачі траншу у 20 тисяч гривень. Ще 55 тисяч гривень правопорушники повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів одразу після передачі готівки. Решту – після проведення футбольного матчу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше президент Руха запобіг договірному матчу своєї команди.

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Джерело - Департамент захисту економіки Національної поліції України.