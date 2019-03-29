Трьох гравців можуть дискваліфікувати довічно, Севідова - на 5 років

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийняв рішення у справі про підозру в договірному матчі Іллічівець (зараз - Маріуполь) - Гірник-Спорт.

Про це повідомляє Sport Arena.

Відзначається, що два футболісти Гірника-Спорту та один представник Іллічівця (на момент матчу) можуть отримати довічну дискваліфікацію.

За інформацією джерела, мова йде про Руслана Кісіля, Максима Марусича, Сергія Гаращенкова і Олександра Севідова.

Нагадаємо, в сезоні першої ліги 2016/17 Іллічівець програвав Гірнику-Спорту після першого тайму 0:1, але в другому таймі забив три голи. На перемогу гостей в першому таймі і господарів за підсумками зустрічі в букмекерських конторах були поставлені великі суми грошей.

Нагадаємо, що Севідов хотів працювати в Росії.

Раніше Севідов очолив найгіршу команду чемпіонату Болгарії.

Джерело - SportArena.