Фонсека: На жаль, команда арбітрів була не достойна судити таку гру

Португальця не влаштував рівень арбітрів

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розкритикував роботу арбітрів у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

Про це повідомляє Трібуна.

"Сьогодні зустрілися дві великі команди. Дуже шкода, що сьогодні команда арбітрів не була на тому рівні, щоб судити таку гру. Не знаю, за якими критеріями вибирають арбітрів на такі матчі, команда суддів сьогодні і близько не була на рівні, якого вимагає поєдинок", -сказав Фонсека

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"Сьогодні були дві команди, які створювали видовище, а також третя команда, яка це видовище зіпсувала. Величезна кількість жовтих карток, це перебір, це щось не від світу цього. Проти Мораеса фолят, а він ще й отримує жовту картку. Арбітр вилучає гравця Динамо (Гармаша, - прим.), А потім починає показувати жовті картки, намагається щось зрівняти. Це незрозуміло. Людина не розуміє, що він робить на полі".

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"Шкода, адже Шахтар і Динамо показали сьогодні видовище, команди заслуговували сьогодні іншого суддівства. Складно, коли немає компетенції. Дуже складно. Я засмучений, гра могла бути трохи іншою", - підсумував коуч Шахтаря.

Головним арбітром матчу був Максим Козиряцький.

Джерело - Трібуна.