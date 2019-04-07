Гранди українського футболу грають у 1/4 фіналу Кубку України

У чвертьфіналі Кубку України 2018/19 Шахтар у Харкові приймає Динамо.

7 квітня, о 17:00 на ОСК Металіст, головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький дасть стартовий свисток про початок українського Класіко.

За голами та найцікавішими моментами в режимі онлайн можна буде слідкувати на Чемпіоні в цій новині.

На 9-й хвилині Денис Гармаш відкриває рахуноу у грі:

«Динамо» йде на перерву ведучи у рахунку завдяки голу Дениса Гармаша!



⚒ Шахтар 0:1 Динамо 💙#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/q3nELpJRBf — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 апреля 2019 г.

Огляд першого тайму:

На 57-й хвилині, після двох поспіль ганебних помилок Кадара, Мораес зрівнює рахунок:

Команди продовжують гру у меншості. Спочатку за дві жовті картки на 61-й хвилині було вилучено Дениса Гармаша. А за 8 хвилин Мораес отримав другого гірчичника та покинув поле. Зазначимо, що першу жовту 11-й номер гірників отримав за сутичку з Гармашем:

Огляд другого тайму:

Основний час не виявив переможця. Команди розпочали додатковий час.

Первый дополнительный тайм начался! #ШахтерДинамо (1:1)



Вместо Тараса Степаненко на поле вышел Майкон.



Следите за игрой в матч-центре: https://t.co/QiwRPeXMA2 pic.twitter.com/JByjlgdcC6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 квітня 2019 р.

Команди не визначили переможця за 120 хвилин гри. Серія пенальті, яка й визначитьб півфіналіста Кубку України.

Шахтар вириває перемогу у Динамо в серії післяматчевих пенальті - 4:3. У гірників з точки схибив Соломон, у динамівців не реалізували свої спроби Миколенко та Шепелєв.

Джерело - Чемпіон.