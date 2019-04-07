У чвертьфіналі Кубку України 2018/19 Шахтар у Харкові приймає Динамо.
7 квітня, о 17:00 на ОСК Металіст, головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький дасть стартовий свисток про початок українського Класіко.
За голами та найцікавішими моментами в режимі онлайн можна буде слідкувати на Чемпіоні в цій новині.
На 9-й хвилині Денис Гармаш відкриває рахуноу у грі:
9' – ГОООЛ! Денис Гармаш відкриває рахунок у матчі!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 апреля 2019 г.
⚒ Шахтар 0:1 Динамо 💙#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/SROF2Cu1F3
«Динамо» йде на перерву ведучи у рахунку завдяки голу Дениса Гармаша!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 апреля 2019 г.
⚒ Шахтар 0:1 Динамо 💙#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/q3nELpJRBf
Огляд першого тайму:
На 57-й хвилині, після двох поспіль ганебних помилок Кадара, Мораес зрівнює рахунок:
⚽ ГОООООЛ! ЖУНИОР МОРАЕС СРАВНИВАЕТ! 1:1! 🔥#ШахтерДинамо https://t.co/QiwRPeXMA2 pic.twitter.com/1hVWCeL8er— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 квітня 2019 р.
Команди продовжують гру у меншості. Спочатку за дві жовті картки на 61-й хвилині було вилучено Дениса Гармаша. А за 8 хвилин Мораес отримав другого гірчичника та покинув поле. Зазначимо, що першу жовту 11-й номер гірників отримав за сутичку з Гармашем:
Огляд другого тайму:
Основний час не виявив переможця. Команди розпочали додатковий час.
Первый дополнительный тайм начался! #ШахтерДинамо (1:1)— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 квітня 2019 р.
Вместо Тараса Степаненко на поле вышел Майкон.
Следите за игрой в матч-центре: https://t.co/QiwRPeXMA2 pic.twitter.com/JByjlgdcC6
Команди не визначили переможця за 120 хвилин гри. Серія пенальті, яка й визначитьб півфіналіста Кубку України.
1:1 после 120 минут игрового времени. Нас ждет серия пенальти. #ШахтерДинамо— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 квітня 2019 р.
Следите за игрой в матч-центре: https://t.co/QiwRPeXMA2 pic.twitter.com/4Lz0QX3PIx
Шахтар вириває перемогу у Динамо в серії післяматчевих пенальті - 4:3. У гірників з точки схибив Соломон, у динамівців не реалізували свої спроби Миколенко та Шепелєв.
ДААААААА! 🏆 МЫ – В ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА УКРАИНЫ!#ШахтерДинамо https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/XCBzdl59iY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 апреля 2019 г.
Джерело - Чемпіон.