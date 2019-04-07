Наполі в більшості не зміг дотиснути Дженоа

Наполі в рамках 31 туру італійської Серії А не зумів в більшості переграти Дженоа. Матч завершився з рахунком 1:1.

Вже на 28-й хвилині гості залишилися в меншості, а Дріс Мертенс на 34-й вивів свою команду вперед.

Дженоа змогла забити гол у роздягальню і зберегти рахунок нічийним.

Чемпіонат Італії, Серія А

31 тур

7 квітня

Наполі - Дженоа 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Мертенс, 1:1 - 45+3 Лазович

Червона картка: Стураро(28)

Нагадаємо, Лаціо розписало мирову з Сассуло, Інтер та Аталанта голів не забили. Результати матчів 31 туру Серії А

Також, Ювентус вирвав перемогу в Мілана в 31 турі Серії А.

Джерело - Чемпіон.