Сьогодні, 7-го квітня, відбулися мачі 31-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії, Серія А
31 тур
7 квітня
Фіорентина - Фрозіоне 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 84 Чіофані
Удінезе - Емполі 3:2 (3:2)
Голи: 0:1 - 11 Капуто, 1:1 - 14 Де Пауль, 1:2 - 24 Крунич, 2:2 - 41 Де Пауль, 3:2 - 45 Мандрагора
Інтер - Аталанта 0:0 (0:0)
Кальярі - СПАЛ 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Фараго, 1:1 - 18 Антенуччі(П), 2:1 - 60 Паволетті
Лаціо - Сассуоло 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Іммобіле(П), 1:1 - 57 да Сілва, 1:2 - 89 Берарді, 2:2 - 90+5 Лулич
Джерело - Чемпіон.