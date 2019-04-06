Туринський Ювентус здобув перемогу над Міланом в рамках 31-го туру італійської Серії А.
На 39-й хвилині гості несподіванно відкрили рахунок у матчі.
У середині другої половини гри Ювентус зрівняв рахунок.
Перемогу підопічним Массиміліано Аллегрі приніс молодий форвард Мойзе Кін, забивши гол на 84 хвилині.
Чемпіонат Італії, Серія А
31 тур
6 квітня
Ювентус - Мілан 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Пентек, 1:1 - 60 Дібала, 2:1 - 84 Кін
Нагадаємо, Роналду зможе зіграти з Аяксом.
Також, Роналду програв судову справу німецькому журналу.
Джерело - Чемпіон.