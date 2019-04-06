Оболонь-Бровар в більшості переграв Агробізнес

Сьогодні, 6-го квітня, відбувся поєдинок між Агробізнесом та Оболонню-Бровар, який завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.
Наприкінці першої половини гри Оболонь відкрила рахунок. У середині другого тайму Агробізнес зрівняв рахунок, однак за декілька хвилин до кінця матчу "зелено-білі" все ж вирвали перемогу.
Чемпіонат України, Перша ліга
21 тур
6 березня
Агробізнес - Оболонь-Бровар 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Шишка, 1:1 - 63 Слотюк, 1:2 - 88 Шишка
Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Прикарпаттям.
Раніше у 18-му турі Металіст-1925 програв Дніпру-1. А матч між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.
Джерело - Чемпіон.