У чемпіонаті України серед команд першої ліги відбулися перші матчі після зимової перерви.
До вашої уваги результати всіх матчів 18 туру.
Чемпіонат України
Перша ліга
18 тур
22 - 23 березня
Миколаїв — Інгулець 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Січінава
Колос — Прикарпаття 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 19 Бондаренко, 1:1 - 35 Конкольняк, 2:1 - 35 Бондаренко, 3:1 - 84 - Морозко.
Рух — Балкани 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 61 Никитюк
Волинь — Авангард 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 76 пенальті Кірєнко.
Металіст-1925 - Дніпро-1 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Жданов, 1:1 - 28 пенальті Куліш, 1:2 - 49 Кузик
Агробізнес — ФК Суми не відбувся
Нагадаємо, матч Металіст-1925 - Дніпро-1 зібрав рекордну кількість глядачів.
Джерело - Чемпіон.