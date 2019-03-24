Мій профіль
Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи
Сьогодні 14:14 131
Фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі
Сьогодні 12:34 847
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені
Сьогодні 11:38 270
Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Гольменколлені
Сьогодні 10:27 456
Підручний стартує у мас-старті в Гольменколлені
Сьогодні 09:51 494
Жодна українка не потрапила до мас-старту в Гольменколлені
Сьогодні 09:21 290 1
Радівілов здобув срібло Кубка світу
Вчора 18:16 1943
Португалія - Україна: 5 головних висновків
Вчора 13:16 3074
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
Вчора 10:56 1501 1
Україна зіграла внічию з Португалією
22.03.2019 23:38 8384
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:14 Стрільба Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи 131
13:57 Футбол Металіст-1925 програв Дніпру-1, Волинь поступилась Авангарду. Результати 18 туру 333
13:37 Баскетбол Михайлюк може змінити позицію в Детройті 252
13:28 Футбол Аякс вимагатиме у Барселони близько 100 млн євро за де Лігта 288
12:54 Баскетбол Атланта Леня переграла Філадельфію, Портленд здолав Детройт. Результати матчів НБА 277
12:34 Футбол Фанати Луго кричали образливі гасла на адресу Зозулі 847
12:05 Футбол Матч першої ліги зірвався через проблеми команди з заявкою на сезон 592
11:50 Футбол Сачко продовжить тренувати Ворсклу 407
11:38 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Гольменколлені 270
11:23 Футбол Альбасете Зозулі знищив Луго 801
11:00 Біатлон Прима: У цьому сезоні нічого не вийшло 365
10:50 Теніс Сестри Кіченок вийшли у друге коло на турнірі в Маямі і зіграють з чемпіонками Australian Open 377
10:27 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Гольменколлені 456
10:12 Бокс Ф'юрі дізнався ім'я наступного суперника 746
09:54 Блог Вілл Сміт пробіг напівмарафон. Актор показав як готувався до забігу 747
09:51 Біатлон Підручний стартує у мас-старті в Гольменколлені 494
09:42 Баскетбол Лень набрав 14 очок у грі з Філадельфією 349
09:21 Біатлон Жодна українка не потрапила до мас-старту в Гольменколлені 290 1
09:10 Футбол Металіст-1925 встановив рекорд відвідуваності сезону в першій лізі 1009
00:07 Баскетбол Шарлотт - Бостон: онлайн-трансляція матчу НБА 526
00:02 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 52496
23 Березня 2019
23:51 Футбол Іспанія переграла Норвегію, Італія розібралася з Фінляндією. Результати матчів кваліфікації на Євро-2020 2801
23:39 Футбол Роналду похвалив збірну України 1732
23:23 Блог Від Сахари до Аляски. Топ найскладніших ультрамарафонів світу 721
23:14 Гандбол Мотор зіграв унічию з Віве Кельце у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 965

Металіст-1925 програв Дніпру-1, Волинь поступилась Авангарду. Результати 18 туру

Сьогодні 13:57 333 0
Всі матчі 18 туру першої ліги
Металіст-1925 програв Дніпру-1, Волинь поступилась Авангарду. Результати 18 туру

У чемпіонаті України серед команд першої ліги відбулися перші матчі після зимової перерви.

До вашої уваги результати всіх матчів 18 туру.

Чемпіонат України

Перша ліга

18 тур

22 - 23 березня

Миколаїв — Інгулець 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Січінава

Колос — Прикарпаття 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 19 Бондаренко, 1:1 - 35 Конкольняк, 2:1 - 35 Бондаренко, 3:1 - 84 - Морозко.

Рух — Балкани 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Никитюк

Волинь — Авангард 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 пенальті Кірєнко.

Металіст-1925 - Дніпро-1 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Жданов, 1:1 - 28 пенальті Куліш, 1:2 - 49 Кузик

Агробізнес — ФК Суми не відбувся

Нагадаємо, матч Металіст-1925 - Дніпро-1 зібрав рекордну кількість глядачів.

Джерело - Чемпіон.

#ПФЛ, #Перша ліга, #Металіст-1925, #ФК Суми, #Дніпро-1, #Рух, #Балкани, #Волинь, #Авангард, #Інгулець, #Колос, #МФК Миколаїв, #Прикарпаття
Коментарі ()