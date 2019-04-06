Сьогодні, 6-го квітня київський Арсенал переграв одеський Чорноморець в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги.

Вже до 37-ї хвилини кияни вели з рахунком 0:3.

Одесити змогли лише відповісти одним голом на 62-й хвилині від Артема Чорного.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

6 квітня

Чорноморець - Арсенал 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Міссі-Мезу, 0:2 - 26 Вакуленко(П), 0:3 - 37 Оріховський, 1:3 - 62 Чорний

Чорноморець: Литовченко (к), Рижук, Грачов, Міщенко, Бабенко, Вільхамссон, Гошкодеря, Танчик, Павлов, Норенков, Морозенко

Арсенал: Підківка, Жичиков, Вакуленко (к), Сагуткін, Дубінчак, Танковський, Домбровський, Оріховський, Мудрик, Міссі-Мезу, Авагімян

Попередження: Морозенко(23), Рижук(45), Авагімян(47), Танковський(54), Кадимян(76), Бабенко(86), Жичіков(86)

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Джерело - Чемпіон.