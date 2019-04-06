Олімпік поступився Десні у матчі 23 туру УПЛ

Сьогодні, 6 квітня, у матчі в рамках 23 туру чемпіонату України Десна перемогла Олімпік.
Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
6 квітня
Олімпік — Десна 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Фаворов Д, 0:2 - 70 Старенький.
Олімпік - Халімі, Цимбалюк, Снурніцин, Гришко, Гай, Вантух, Політило, Ксьонз, Валєєв, Діейе, Тейшейра.
Десна - Паст, Слінкін, Імереков, Гітченко, Фаворов Д, Старенький, Огиря, Богданов, Картушов, Фаворов А, Філіппов.
Попередження: Діейе (26), Гришко (87), Фаворов Д. (90).
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Джерело - Чемпіон.