Сьогодні, 6-го квітня, відбулися матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Лестер переграв Гаддерсфілд з рахунком 1:4, дубль оформив Джеймі Варді. Ці два голи дозволили йому обійти в списку бомбардирів Лестера легендарного Гарі Лінекера.

Чемпіонат Англії, АПЛ

33 тур

6 квітня

Гаддерсфілд - Лестер 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Тілєманс, 0:2 - 48 Варді, 1:2 - 52 Муй(П), 1:3 - 79 Меддісон, 1:4 - 84 Варді(П)

Ньюкасл - Крістал Палес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Мілівоевич(П)

Борнмут - Бернлі 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - автогол Барнс, 1:1 - 18 Вуд, 1:2 - 20 Вествуд, 1:3 - 56 Барнс

Нагадаємо, Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.

Також, головний тренер Тоттенгема може очолити Мілан.

Джерело - Чемпіон.