На заміну Гаттузо не вплинуть навіть хороші результати цього сезону

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може стати наступним наставником Мілана.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Керівництво "россонері" бачить в аргентинці тренера, який має позитивний досвід роботи з молодими футболістами.

Посаду на сьогодні займає Дженнаро Гаттузо, проте сьогодні стало відомо, що він може покинути клуб незалежно від успіхів команди в нинішньому сезоні.

Наразі Мілан займає 4-е місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача Аталанту на один заліковий пункт.

Сьогодні, 6 квітня россонері, зустрінуться з Ювентусом о 19:00 за київським часом.

Раніше Почеттіно активно сватали в Манчестер Юнайтед, однак чуткам прийшов кінець після призначення Оле-Гуннара Сульшера головним тренером на постійній основі.

Джерело - sportarena.com.