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Почеттіно може замінити Гаттузо в Мілані

Сьогодні 17:55 358 0
На заміну Гаттузо не вплинуть навіть хороші результати цього сезону
Почеттіно може замінити Гаттузо в Мілані

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може стати наступним наставником Мілана.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Керівництво "россонері" бачить в аргентинці тренера, який має позитивний досвід роботи з молодими футболістами.

Посаду на сьогодні займає Дженнаро Гаттузо, проте сьогодні стало відомо, що він може покинути клуб незалежно від успіхів команди в нинішньому сезоні.

Наразі Мілан займає 4-е місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача Аталанту на один заліковий пункт.

Сьогодні, 6 квітня россонері, зустрінуться з Ювентусом о 19:00 за київським часом.

Раніше Почеттіно активно сватали в Манчестер Юнайтед, однак чуткам прийшов кінець після призначення Оле-Гуннара Сульшера головним тренером на постійній основі.

Джерело - sportarena.com.

#Гаттузо, #Почеттіно, #Мілан
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