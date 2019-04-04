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Тоттенгем заробив рекордну суму в історії

Сьогодні 20:58 329 0
При цьому клуб побудував стадіон за мільярд фунтів
Тоттенгем заробив рекордну суму в історії

Лондонський Тоттенхем встановив новий світовий рекорд за доходами, отриманими футбольним клубом.

Про це повідомляє BBC.

Англійський клуб отримав 113 мільйонів фунтів доходу після виплати всіх податків. Минулий рекорд належав Ліверпулю, який повідомляв про 106 мільйонів фунтів доходів.

Зазначається, що прибутки Тоттенхема зросли з 310 до 380 мільйонів фунтів через продаж гравців, високу відвідуваність матчів, низькі заробітні плати та вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що "шпори" показали такий високий рівень доходів навіть попри будівництво нового стадіону, який обійшовся клубу у 1 мільярд фунтів.

Нагадаємо, Тоттенгем переможно повернувся на власну арену.

Також Тоттенгем хоче придбати півзахисника збірної Бельгії.

Джерело - Футбол 24.

#Тоттенгем
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