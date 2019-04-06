Лісабонська Бенфіка відкрила футбольну академію в Україні.

Про це повідомив Євген Перестенко у своєму Facebook.

На відкритті був присутній спортивний директор Бенфіки Луїзао, який провів за португальський клуб 15 років ігрової кар'єри.

Академія розташована в Києві.

У ній навчатимуться хлопчики і дівчатка у віці від 3 до 16 років під керівництвом тренерів з ліцензією UEFA Pro.

Нагадаємо, екс-гравець Реала відкрив спортивну школу в Тернополі.

Раніше Суркіс поставив завдання, щоб склад Динамо складався на 70% з вихованців.

Джерело - Чемпіон.