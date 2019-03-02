Замдира академії Динамо: Суркіс поставив завдання, щоб клуб на 70% складався з вихованців

Через кілька років 70% стартового складу Динамо будуть складати вихованці.

Про це розповів заступник директора академії Динамо Володимир Жаріков.

"Я не вважаю, що молодому гравцеві треба відразу йти в Динамо. У Динамо треба йти - якщо в серці є Динамо. Якщо ти народився в Києві, у якому б районі ти не жив - все одно всі дивляться на Динамо.

Можливо, зараз не найкращі часи. Але президент клубу поставив завдання, він хоче, щоб через кілька років команда на 70% складалася з власних вихованців.

І зараз цей процес вже йде. Бачите, скільки вихованців футбольної школи Динамо вже в стартовому складі команди? А скільки ще на підході", - сказав Жаріков.