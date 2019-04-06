Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може покинути свою посаду незалежно від результатів команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Це може статися незалежно від того, чи отримає клуб за підсумками сезону бажану путівку в Лігу чемпіонів.

Головною причиною можливого відходу Гаттузо вважаються розбіжності між наставником і спортивним директором клубу Леонардо, який не поспішав займати сторону італійця на тлі численних чуток про його звільнення в пресі.

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Гаттузо не має конкретних пропозицій від інших клубів, проте може прийняти рішення, виходячи з власних принципів.

Нині Мілан займає 4-е місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача Аталанту на одне очко.

Нагадаємо, Мілан зустрінуться з Ювентусом сьогодні, 6 квітня, о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, Мілан оштрафував півзахисників Франка Кессі та Лукаса Білья за бійку під час дербі проти Інтера.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.