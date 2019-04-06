Легендарному футболісту не подобаються судді в мексиканській лізі

Легендарний футболіст Дієго Марадона може покинути пост головного тренера мексиканського Дорадоса.

Про це він заявив в інтерв'ю Infobae.

58-річний тренер розповів, що розчарований суддями у Другій лізі.

"Мені це не подобається. Я не поліцейський, але тут щось дивне. Я збираюся поговорити з президентом. Може бути, я піду з Дорадос "

На даний момент команда Марадони займає другий рядок у Другій лізі Мексики.

Нагадаємо, Марадона розкритикував гру аргентинської збірної в матчі з Венесуелою.

Також у Марадони знайшлося троє позашлюбних дітей.

Раніше Фергюсон порівняв Ліонеля Мессі з Дієго Марадоною.

Джерело - xsport.ua.