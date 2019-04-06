Легендарний футболіст Дієго Марадона може покинути пост головного тренера мексиканського Дорадоса.
Про це він заявив в інтерв'ю Infobae.
58-річний тренер розповів, що розчарований суддями у Другій лізі.
"Мені це не подобається. Я не поліцейський, але тут щось дивне. Я збираюся поговорити з президентом. Може бути, я піду з Дорадос "
На даний момент команда Марадони займає другий рядок у Другій лізі Мексики.
Нагадаємо, Марадона розкритикував гру аргентинської збірної в матчі з Венесуелою.
Також у Марадони знайшлося троє позашлюбних дітей.
Раніше Фергюсон порівняв Ліонеля Мессі з Дієго Марадоною.
Джерело - xsport.ua.