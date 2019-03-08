У Марадони знайшлося троє позашлюбних дітей

Тепер їх в аргентинця восьмеро

Адвокат легендарного аргентинця Дієго Марадони, Матіас Морлі, заявив, що у його клієнта є три позашлюбних дитини на Кубі.

Про це юрист повідомив порталу Clarin.

Марадона готовий визнати своїх дітей, якщо факт спорідненості підтвердиться за допомогою тестів ДНК. Адвокат не став розкривати імена нових членів сім'ї аргентинця.

Повідомляється, що троє дітей екс-футболіста від двох різних жінок. Якщо тест ДНК підтвердить, що це дійсно діти Дієго, то загальне число визнаних ним дітей збільшиться до восьми.

Марадона перебував на Кубі з 2000-го по 2005 рік, де проходив курс лікування від наркозалежності.

Нагадаємо, зараз аргентинець є головним тренером мексиканської команди Дорадос.

Також, Алекс Фергюсон упевнений, що Мессі кращий за Марадону.

Джерело - isport.ua.