Екс-наставнику збірної Аргентини Дієго Марадоні не сподобалася гра національної команди у матчі з Венесуелою.

Слова Марадони наводить Marca.

"Ні, я не бачив гру збірної Аргентини, я не дивлюся фільми жахів. Невмілі люди, які керують національною командою, сподівалися обіграти Венесуелу? Це хороша команда.

Керівники аргентинського футболу весь час брешуть людям. Вибачте, але вони не будуть вигравати в матчах", - сказав легендарний аргентинець.