Екс-наставнику збірної Аргентини Дієго Марадоні не сподобалася гра національної команди у матчі з Венесуелою.
Слова Марадони наводить Marca.
"Ні, я не бачив гру збірної Аргентини, я не дивлюся фільми жахів. Невмілі люди, які керують національною командою, сподівалися обіграти Венесуелу? Це хороша команда.
Керівники аргентинського футболу весь час брешуть людям. Вибачте, але вони не будуть вигравати в матчах", - сказав легендарний аргентинець.
Нагадаємо, що у Марадони знайшлося троє позашлюбних дітей.
Раніше Фергюсон порівняв Ліонеля Мессі з Дієго Марадоною.
Джерело - Marca.