Бойко став найкращим гравцем Динамо у березні

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко був визнаний кращим гравцем клубу за підсумками березня.

Про це повідомляє прес-служба біло-синіх.

На цей раз конкуренція була серйозною: Бойко набрав 39% голосів фанатів, це лише на 5% більше, ніж у Віктора Циганкова (34%). Трійку лідерів у голосуванні замикає півзахисник Микола Шапаренко (27%).

У березні Бойко зіграв 4 матчі і пропустив у них 10 м'ячів, ні разу не відстоявши на нуль.

Нагадаємо, лідер Зорі Олександр Караваєв може відновитися до матчу з Динамо.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.