Челсі та Реал узгодили трансфер бельгійського півзахисника Едена Азара.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, в найближчі кілька днів угода буде оформлена, а бельгієць поставить підпис під 6-річним договором.

Контракт вінгера з лондонцями закінчується влітку наступного року і продовжувати його, швидше за все, він не збирається, навіть не дивлячись на трансферний бан команди. Нагадаємо, ФІФА наклала заборону на вхідні трансфери Челсі протягом двох найближчих трансферних вікон, а після цього відмовилася знімати його навіть на період розгляду апеляції.

Нагадаємо, раніше Куртуа заявляв, що хотів би бачити Азара в Реалі. Також, попередньо за інформацією ЗМІ Азар домовився з Реалом.

Джерело - Marca.