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Реал - Ейбар: онлайн-трансляція

Сьогодні 09:04 197 0
Трасляція матчу 31 туру Ла Ліги
Реал - Ейбар: онлайн-трансляція

Пряма відео онлайн-трансляція матчу 31 туру чемпіонату Іспанії Реал - Мадрид - Ейбар.

У 31 турі чемпіона Іспанії Реал вдома зіграє проти Ейбара.

Матч відбудеться 6 квітня, о 17:15 за київським часом.

  Дивіться також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція.

Трансляція поєдинку Реал - Ейбар в режимі онлайн буде доступна на Чемпіоні, починаючи з 17:10.

Також на нашому сайті онлайн матчу Барселона - Атлетіко Мадрид.

Раніше повідомлялося, що українець Андрій Лунін найближчим часом стане другим голкіпером вершкових.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Ейбар, #Ла Ліга
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