Трасляція матчу 31 туру Ла Ліги

Пряма відео онлайн-трансляція матчу 31 туру чемпіонату Іспанії Реал - Мадрид - Ейбар.

У 31 турі чемпіона Іспанії Реал вдома зіграє проти Ейбара.

Матч відбудеться 6 квітня, о 17:15 за київським часом.

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Трансляція поєдинку Реал - Ейбар в режимі онлайн буде доступна на Чемпіоні, починаючи з 17:10.

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Раніше повідомлялося, що українець Андрій Лунін найближчим часом стане другим голкіпером вершкових.

Джерело - Чемпіон.