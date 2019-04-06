Пряма відео онлайн-трансляція матчу 31 туру чемпіонату Іспанії Реал - Мадрид - Ейбар.
У 31 турі чемпіона Іспанії Реал вдома зіграє проти Ейбара.
Матч відбудеться 6 квітня, о 17:15 за київським часом.
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Трансляція поєдинку Реал - Ейбар в режимі онлайн буде доступна на Чемпіоні, починаючи з 17:10.
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Раніше повідомлялося, що українець Андрій Лунін найближчим часом стане другим голкіпером вершкових.
Джерело - Чемпіон.