Пряма відео онлайн-трансляція матчу 31 туру чемпіонату Іспанії Барселона - Атлетіко Мадрид.
У 31 турі Ла Ліги Барселона вдома зіграє проти Атлетіко Мадрид.
Гра відбудеться сьогодні, 6 квітня.
Початок матчу о 21:45 за київським часом.
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Чемпіон разом з платформою Megogo пропонує онлайн матчу Барселона - Атлетіко.
Увага! Трасляція платна.
Початок трансляції - 21:40.
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Джерело - Чемпіон.