Реал підніме зарплату Варану до 9 млн євро

Мій профіль
У квітні боксуватимуть відразу 9 українців. Розклад поєдинків
Сьогодні 14:21 499
Шевченко та Ребров потрапили в антирейтинг АПЛ
Сьогодні 15:22 522
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch
Сьогодні 12:20 1009
New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів
Сьогодні 09:01 318
Легендарний російський тенісист закликав співвітчизників не "лізти" в Україну
Сьогодні 07:26 3973
Донбас — Дніпро: онлайн-трансляція другого фінального матчу УХЛ
Вчора 18:20 1277 1
Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА
Вчора 14:09 1761
Результати та відеоогляд матчів 23 туру УПЛ від 3 квітня
Вчора 13:46 1226
Порошенко погодився провести дебати на НСК Олімпійський
Вчора 10:21 1035
Мак-Грегор оголосив про повернення в ММА
Вчора 10:11 1265
Навколо спорту
Блоги
Донька екс-голкіпера Динамо знялася у кліпі Винника
Донька екс-голкіпера Динамо знялася у кліпі Винника Максим Буйдин
Сьогодні 15:46 412
Берінчик та Митрофанов проведуть свої бої 20 квітня. ФОТОРЕПОРТАЖ Klitschko Expo
Берінчик та Митрофанов проведуть свої бої 20 квітня. ФОТОРЕПОРТАЖ Klitschko Expo Максим Буйдин
Сьогодні 14:32 315
Підбір Карузо в матчі з Голден Стейт - момент дня в НБА
Підбір Карузо в матчі з Голден Стейт - момент дня в НБА Максим Буйдин
Сьогодні 14:04 324
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch
Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 1009
Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом
Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом Максим Буйдин
Сьогодні 09:51 1261
Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт
Як ультрас Шахтаря ставляться до переходу Ракицького в Зеніт Максим Буйдин
Сьогодні 09:29 1364
New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів
New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів Максим Буйдин
Сьогодні 09:01 318
Безус про зарплатню в Бельгії та обіср**і штани - ОТДУШИВДУШУ
Безус про зарплатню в Бельгії та обіср**і штани - ОТДУШИВДУШУ Максим Буйдин
Сьогодні 08:10 475
Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю
Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю Максим Буйдин
Сьогодні 06:48 1682
Юний гравець Галатасарая показав, що таке справжній фейр-плей
Юний гравець Галатасарая показав, що таке справжній фейр-плей Максим Буйдин
Вчора 20:06 1351
Конструктив по Мораесу, Коноплянка в збірній - ТаТоТаке
Конструктив по Мораесу, Коноплянка в збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 19:04 990
День разом із чемпіоном. Як Усик вимотує себе перед дебютом у супертяжах
День разом із чемпіоном. Як Усик вимотує себе перед дебютом у супертяжах Максим Буйдин
Вчора 18:18 516
Божевільний данк Бізлі через гравця Сперс - момент дня в НБА
Божевільний данк Бізлі через гравця Сперс - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 16:12 480
Вагомий внесок у перемогу. Відео моментів Леня в матчі проти Філадельфії
Вагомий внесок у перемогу. Відео моментів Леня в матчі проти Філадельфії Максим Буйдин
Вчора 15:05 359
Півзахисник Динамо взяв участь у дитячому турнірі
Півзахисник Динамо взяв участь у дитячому турнірі Максим Буйдин
Вчора 14:00 757
Про Зозулю, Роналду та збірну Іспанії - Фран Соль завітав до Зе Інтерв'юєр
Про Зозулю, Роналду та збірну Іспанії - Фран Соль завітав до Зе Інтерв'юєр Максим Буйдин
Вчора 13:40 687
Мілевський не схвалить: Матвієнко показав, як правильно розслаблятися після тренувань
Мілевський не схвалить: Матвієнко показав, як правильно розслаблятися після тренувань Максим Буйдин
03.04.2019 20:43 1368
Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса
Лунін видає топ-сейви на тренуваннях Леганеса Максим Буйдин
03.04.2019 19:32 1581
Малює гірше дитини та не знає таблиці множення - Матвієнко завітав у Футбік
Малює гірше дитини та не знає таблиці множення - Матвієнко завітав у Футбік Максим Буйдин
03.04.2019 19:31 733
Чудо-пауза від гравця Індіани. Ви такого ще не бачили
Чудо-пауза від гравця Індіани. Ви такого ще не бачили Максим Буйдин
03.04.2019 17:22 1195
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:45 Футбол Олімпік готовий до матчу проти Десни 165
17:25 Футбол Реал підніме зарплату Варану до 9 млн євро 170
17:05 Футбол Гвардіола сподівається на швидке повернення Зінченка 210
16:43 Теніс Костюк припинила співпрацю з Бричеком 317 1
16:22 Бокс Екс-чемпіони світу з професійного боксу залишили свої відбитки на Стіні чемпіонів 273
16:04 Футбол Рух - Прикарпаття: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 378
15:46 Блог Донька екс-голкіпера Динамо знялася у кліпі Винника 412
15:36 Футбол Динамо продовжить стежити за бразильськими футболістами 365
15:22 Футбол Шевченко та Ребров потрапили в антирейтинг АПЛ 522
15:01 Бокс WBC проводить опитування щодо наступного суперника Гвоздика 344
14:57 Футбол Захисник Тоттенгема заявив, що хоче якомога скоріше завершити кар'єру 385
14:45 Навколо спорту В Аргентині заарештували батька Мессі 348
14:32 Блог Берінчик та Митрофанов проведуть свої бої 20 квітня. ФОТОРЕПОРТАЖ Klitschko Expo 315
14:28 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 166166
14:25 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 285678
14:21 Бокс У квітні боксуватимуть відразу 9 українців. Розклад поєдинків 499
14:04 Блог Підбір Карузо в матчі з Голден Стейт - момент дня в НБА 324
13:46 Футбол Динамо придбало Буено та Че-Че всупереч побажанням Хацкевича 1020 2
13:27 Баскетбол Михайлюк не грає за Детройт через перелом 476
13:05 Бокс Український боксер збирається показати красивий бокс 20 квітня 810
12:55 Футбол Віце-президент Динамо пояснив, чому клуб відпустив Буено і Че-Че 1063
12:29 Футбол Основний півзахисник Динамо може пропустити матч із Шахтарем 1532
12:20 Блог Хто стане чемпіоном? Динамо чи Шахтар: прогноз експертів Parimatch 1009
12:05 Бокс Берінчик не вірить у свою перемогу нокаутом над японським боксером 782
11:49 Футбол Екс-гравець Динамо: Перехід у Сан-Паулу - крок уперед 768

Реал підніме зарплату Варану до 9 млн євро

Сьогодні 17:25 170 0
Реал підніме зарплату Варану до 9 млн євро

Реал хоче зберегти захисника Рафаеля Варана, який роздумує над потенційним переходом в інший клуб. 

Про це повідомляє AS.

Згідно з новою угодою Варан буде отримувати 9 мільйонів євро на рік, зараз зарплата француза - 6 мільйонів євро на рік після сплати податків. Якщо Рафаель погодиться на умови Реала, то стане одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Чинний контракт Варана закінчується в червні 2022 року, а сума відступних за захисника становить 500 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Варан хоче перейти в Манчестер Юнайтед. Іспанський гранд також розглядає варіант із запрошенням гравця Наполі Каліду Кулібалі і Хосе Хіменеса з Атлетіко.

Джерело - AS.

#Реал Мадрид, #Варан, #трансфер
Коментарі ()