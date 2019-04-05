Реал підніме зарплату Варану до 9 млн євро

Реал хоче зберегти захисника Рафаеля Варана, який роздумує над потенційним переходом в інший клуб.

Про це повідомляє AS.

Згідно з новою угодою Варан буде отримувати 9 мільйонів євро на рік, зараз зарплата француза - 6 мільйонів євро на рік після сплати податків. Якщо Рафаель погодиться на умови Реала, то стане одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Чинний контракт Варана закінчується в червні 2022 року, а сума відступних за захисника становить 500 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Варан хоче перейти в Манчестер Юнайтед. Іспанський гранд також розглядає варіант із запрошенням гравця Наполі Каліду Кулібалі і Хосе Хіменеса з Атлетіко.

Джерело - AS.